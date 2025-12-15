Матч окончен
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
«Реал» одолел «Алавес».
«Реал» обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Мендисорроса».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Килиан Мбаппе открыл счет на 24-й минуте. Карлос Висенте забил ответный мяч на 68-й. Родриго с передачи Винисиуса снова вывел «Реал» вперед на 76-й.
Ла Лига Испания. 16 тур
14 декабря 20:00, Мендисорроса
Завершен
1 - 2
