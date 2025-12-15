  • Спортс
  «Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
479

«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса

«Реал» одолел «Алавес».

«Реал» обыграл в гостях «Алавес» (2:1) в 16-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Мендисорроса».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Килиан Мбаппе открыл счет на 24-й минуте. Карлос Висенте забил ответный мяч на 68-й. Родриго с передачи Винисиуса снова вывел «Реал» вперед на 76-й.

Ла Лига Испания. 16 тур
14 декабря 20:00, Мендисорроса
Алавес
Завершен
1 - 2
Реал Мадрид
Матч окончен
Гевара
90’
+3’
89’
Винисиус Жуниор   Мастантуоно
Реббаш
89’
Парада   Энрикес
89’
83’
Родриго   Браим Диас
Денис Суарес   Гевара
83’
80’
Винисиус Жуниор
78’
Гюлер   Гонсало Гарсия
78’
Вальдепеньяс   Хейсен
76’
  Родриго
  Висенте
68’
Калебе   Висенте
67’
Реббаш   Аленья
67’
Ибаньес   Тони Мартинес
67’
2тайм
Перерыв
24’
  Мбаппе
Парада
6’
Алавес
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Реббаш, Денис Суарес, Ибаньес, Калебе, Бойе
Запасные: Тони Мартинес, Бенавидес, Монтеро, Энрикес, Диарра, Гевара, Аленья, Гуриди, Висенте, Маньяс, Р. Фернандес, Мариано Диас
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Вальдепеньяс, Рюдигер, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Гюлер, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Мартинес, Себальос, Браим Диас, Питарч, Хейсен, Мастантуоно, Гонсало Гарсия, Лунин, Сестеро, Местре
Подробнее

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoАлавес
logoЛа Лига
онлайны
logoКилиан Мбаппе
logoКарлос Висенте
logoРодриго
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
