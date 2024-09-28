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«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й

«Краснодар» вышел на первое место в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Зенит» в 10-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0 и вырвалась в лидеры чемпионата России – на ее счету теперь 24 очка.

«Краснодар» опережает «Локомотив» в турнирной таблице благодаря победе в личной встрече. «Зенит» отстает на одно очко. 

Четвертое место занимает ЦСКА с 17 баллами, пятым идет «Динамо» (17 очков при матче в запасе), на шестой строчке расположился «Спартак» (16 очков). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
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