«Краснодар» вышел на 1-е место в РПЛ. «Локомотив» – 2-й, «Зенит» – 3-й

«Краснодар» вышел на первое место в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева обыграла «Зенит» в 10-м туре Мир РПЛ со счетом 2:0 и вырвалась в лидеры чемпионата России – на ее счету теперь 24 очка.

«Краснодар » опережает «Локомотив » в турнирной таблице благодаря победе в личной встрече. «Зенит » отстает на одно очко.

Четвертое место занимает ЦСКА с 17 баллами, пятым идет «Динамо» (17 очков при матче в запасе), на шестой строчке расположился «Спартак» (16 очков).