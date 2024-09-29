6 россиян набрали очки за передачи в выставочном матче «Коламбуса» и «Баффало»
6 россиян набрали очки за передачи в выставочном матче «Коламбуса» и «Баффало».
«Блю Джекетс» обыграли «Сэйбрс» (6:3) в выставочном матче.
«Баффало» выступал не основным составом, так как игроки основы сейчас находятся в Европе, где начнут регулярный чемпионат.
В составе победителей дважды партнерам ассистировал форвард Кирилл Марченко, по разу – защитник Иван Проворов, форварды Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.
У проигравших результативными передачами отметились защитники Всеволод Комаров и Никита Новиков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
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