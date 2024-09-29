6 россиян набрали очки за передачи в выставочном матче «Коламбуса» и «Баффало».

«Блю Джекетс» обыграли «Сэйбрс» (6:3) в выставочном матче. «Баффало » выступал не основным составом, так как игроки основы сейчас находятся в Европе, где начнут регулярный чемпионат. В составе победителей дважды партнерам ассистировал форвард Кирилл Марченко , по разу – защитник Иван Проворов , форварды Егор Чинахов и Дмитрий Воронков . У проигравших результативными передачами отметились защитники Всеволод Комаров и Никита Новиков.