Тарасова о критике в адрес Загитовой после заявки на грант: «Это завистники, которые с ума просто сошли. Какое их собачье дело?»

Татьяна Тарасова заявила, что критикующие Алину Загитову «просто с ума сошли».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова запросила грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса», которое планируется провести в Санкт-Петербурге.

После появления информации о заявке в СМИ фигуристка пожаловалась на негатив в свой адрес, а также объяснила, что не указала спонсорскую помощь в софинансировании.

«Я не понимаю, это что, единственное шоу у нас в стране? Про такое мы раньше не слышали? В чем дело? Отсутствие софинансирования? А им какое дело?

Это чей вопрос? Если захотят, то дадут или дадут меньше. В чем дело? Это ужасно несправедливо.

За что ее критиковать? Она хочет свое шоу и просит денег. Но просить еще не значит получить. Какое их [критиков] собачье дело? У них никто ничего не просит.

Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Еще жизни никакой нет, а уже критикуют», – сказала заслуженный тренер СССР.

Вот и Загитова просит деньги на шоу: ей нужны 75 млн, своих вложений – 0