«Бавария» впервые не выиграла при Компани – ничья с «Байером». Прервалась серия из 6 побед

Венсан Компани впервые не выиграл в «Баварии».

Мюнхенцы сыграли вничью с «Байером » в 5-м туре Бундеслиги (1:1).

Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия «Баварии» при Венсане Компани , возглавившем команду летом.

До этого побеждали «Ульм» в Кубке (4:0), «Вольфсбург» (3:2), Фрайбург» (2:0), «Хольштайн» (6:1) и «Вердер» (5:0) в чемпионате, а также «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (9:2).