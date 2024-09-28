«Бавария» впервые не выиграла при Компани – ничья с «Байером». Прервалась серия из 6 побед
Венсан Компани впервые не выиграл в «Баварии».
Мюнхенцы сыграли вничью с «Байером» в 5-м туре Бундеслиги (1:1).
Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия «Баварии» при Венсане Компани, возглавившем команду летом.
До этого побеждали «Ульм» в Кубке (4:0), «Вольфсбург» (3:2), Фрайбург» (2:0), «Хольштайн» (6:1) и «Вердер» (5:0) в чемпионате, а также «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (9:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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