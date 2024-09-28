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Пекин (ATP). 2-й круг. Котов сыграет с Коболли, Сафиуллин – с Синнером, Медведев – с Маннарино

Даниил Медведев сыграет с Адрианом Маннарино во втором круге в Пекине.

Роман Сафиуллин встретится с действующим чемпионом Янником Синнером.

Сетка здесь.

China Open

Пекин, Китай

26 сентября – 2 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
результаты
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logoChina Open
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