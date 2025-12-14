Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»

В Ла Лиге проходят матчи 16-го тура.
В пятницу в 16-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Жироне» (1:2).
В субботу «Атлетико» победил «Валенсию» (2:1), «Барселона» справилась с «Осасуной» (2:0).
В воскресенье «Реал» встретится с «Алавесом».
Чемпионат Испании
16-й тур
Реал Сосьедад
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Барренечеа, Солер, Браис Мендес, Кубо, Гедеш
Запасные: Марреро, Элустондо, Муньос, Садик, Марин, Сучич, Захарян, Одриосола, Чалета-Цар, Туррьентес, Готи, Каррикабуру
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Мартин, Хиль, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Ринкон, Франсес, Рока, Андреев, Ливакович, Солис, Лемар, Аранго Тортолеро, Жордана, Курума, Асприлья, Ба
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Н. Гонсалес, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Муссо, Боньяр, Галлахер, Альмада, Мартин, Лангле, Кардозо, Мартинес, Гризманн, Галан, Ле Норман, Распадори
Валенсия:
Агирресабала, Копете, Джемерт, Фулькье, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Тьерри Коррейя, Пепелу, Угринич, Диего Лопес, Дуро
Запасные: Димитриевски, Панач Ольмо, Раба, Сантамария, Данджума, Рамазани, Гайя, Ирансо, Бельтран, Нуньес Рамирес, Оторби, Герра
Мальорка
Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Морланес, Виржили, Дардер, Фернандес, Мурики
Запасные: А. Санчес, Льябрес, Доменек, Морей, Пратс, Бергстрем, Тони Лато, Торре, Торрегитарт, Асано, Кумбула, Лопес
Эльче:
Пенья, Бигас, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Нуньес, Агуадо, де Сантьяго, Фебас, Мартим Нету, Валера, Рафа Мир
Запасные: Педроса, Диаби, Дитуро, Петро, Хосан, Мендоса, Хори, Дональд, Редондо, Андре Силва, А. Родригес, Боаяр
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: тер Стеген, Фермин Лопес, Дро Фернандес, Маркес, Левандовски, Торрентс, Кристенсен, Берналь, Бардагжи, Кочен, Касадо, де Йонг
Осасуна:
Эррера, Бретонес, Аргибиде, Эррандо, Катена, Бойомо, Орос, Монкайола, Торро, Муньос, Будимир
Запасные: Фернандес, Розье, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Муньос, Осамбела, Барха, Рубен Гарсия, Беккер
Хетафе
Сория, Рико, Дуарте, Абкар, Фемения, Санкрис, Арамбарри, Джене, Иглесиас, Мартин, Лисо
Запасные: Летачек, Солосабаль, Майораль, Камара, да Коста, Ньом, Монтес, Хави Муньос, Ласо Гутьеррес, Хуанми, Перес, Неу
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Милья, Экспосито, У. Гонсалес, Каррерас, Кике Гарсия, Фернандес
Запасные: Лосано, Пикель, Санчес, Салинас, Эрнандес, Рока, Фортуньо, Серред, Рубио, Ридель, Колиошо
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
