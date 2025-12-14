34

Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»

В Ла Лиге проходят матчи 16-го тура.

В пятницу в 16-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна дома уступил «Жироне» (1:2).

В субботу «Атлетико» победил «Валенсию» (2:1), «Барселона» справилась с «Осасуной» (2:0).

В воскресенье «Реал» встретится с «Алавесом».

Чемпионат Испании

16-й тур

14 декабря 15:15, Балаидос
Сельта
Не начался
Атлетик
Ла Лига Испания. 16 тур
12 декабря 20:00, Реале Арена
Реал Сосьедад
Завершен
1 - 2
Жирона
Матч окончен
90’
Цыганков   Солис
Серхио Гомес   Муньос
84’
84’
  Цыганков
79’
Унаи
Браис Мендес   Туррьентес
77’
77’
Хиль   Асприлья
76’
  Цыганков
Арамбуру
74’
64’
Мартин   Лемар
Гедеш   Захарян
64’
Солер   Марин
64’
60’
Хиль
Барренечеа   Каррикабуру
46’
46’
Ванат   Рока
2тайм
Перерыв
  Гедеш
35’
Реал Сосьедад
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Горрочатеги, Барренечеа, Солер, Браис Мендес, Кубо, Гедеш
Запасные: Марреро, Элустондо, Муньос, Садик, Марин, Сучич, Захарян, Одриосола, Чалета-Цар, Туррьентес, Готи, Каррикабуру
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, А. Мартинес, Витцель, Мартин, Хиль, Унаи, Цыганков, Ванат
Запасные: Ринкон, Франсес, Рока, Андреев, Ливакович, Солис, Лемар, Аранго Тортолеро, Жордана, Курума, Асприлья, Ба
Подробнее
Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 13:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
2 - 1
Валенсия
Матч окончен
Альмада
90’
Симеоне
88’
88’
Дуро
82’
Пепелу   Рамазани
82’
Хесус Васкес   Гайя
  Гризманн
74’
72’
Угринич   Герра
71’
Джемерт   Сантамария
63’
  Бельтран
Барриос   Альмада
59’
Альварес   Гризманн
59’
Н. Гонсалес   Галлахер
59’
55’
Диего Лопес   Бельтран
Молина   Ле Норман
46’
2тайм
Перерыв
Серлот
42’
Пубиль
32’
  Коке
17’
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Молина, Н. Гонсалес, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Муссо, Боньяр, Галлахер, Альмада, Мартин, Лангле, Кардозо, Мартинес, Гризманн, Галан, Ле Норман, Распадори
1тайм
Валенсия:
Агирресабала, Копете, Джемерт, Фулькье, Хесус Васкес, Андре Алмейда, Тьерри Коррейя, Пепелу, Угринич, Диего Лопес, Дуро
Запасные: Димитриевски, Панач Ольмо, Раба, Сантамария, Данджума, Рамазани, Гайя, Ирансо, Бельтран, Нуньес Рамирес, Оторби, Герра
Подробнее
Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 15:15, Сон Моиш
Мальорка
Завершен
3 - 1
Эльче
Матч окончен
Асано
90’
+4’
Мурики   Пратс
90’
  Мурики
89’
87’
Аффенгрубер   Хосан
87’
Рафа Мир   Андре Силва
Дардер   Торре
86’
Виржили   Морей
86’
  Маскарель
82’
Маскарель
82’
78’
Мартим Нету   Мендоса
Фернандес   Асано
71’
Морланес   А. Санчес
71’
66’
Нуньес   А. Родригес
66’
де Сантьяго   Дональд
2тайм
Перерыв
21’
  Маффео
Морланес
20’
  Морланес
5’
Мальорка
Роман, Мохика, Раильо, Вальент, Маффео, Маскарель, Морланес, Виржили, Дардер, Фернандес, Мурики
Запасные: А. Санчес, Льябрес, Доменек, Морей, Пратс, Бергстрем, Тони Лато, Торре, Торрегитарт, Асано, Кумбула, Лопес
1тайм
Эльче:
Пенья, Бигас, Виктор Чуст, Аффенгрубер, Нуньес, Агуадо, де Сантьяго, Фебас, Мартим Нету, Валера, Рафа Мир
Запасные: Педроса, Диаби, Дитуро, Петро, Хосан, Мендоса, Хори, Дональд, Редондо, Андре Силва, А. Родригес, Боаяр
Подробнее
Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 17:30, Камп Ноу
Барселона
Завершен
2 - 0
Осасуна
Матч окончен
Педри   Бардагжи
88’
Рафинья   Касадо
88’
Бальде   Кристенсен
88’
  Рафинья
86’
Кубарси   Фермин Лопес
75’
Рэшфорд   де Йонг
74’
  Рафинья
70’
69’
Аргибиде   Розье
67’
Монкайола
65’
Муньос   Беккер
64’
Будимир   Рауль Гарсия
64’
Орос   Рубен Гарсия
59’
Муньос
46’
Торро   Муньос
2тайм
Перерыв
35’
Бретонес
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Эрик Гарсия, Рэшфорд, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: тер Стеген, Фермин Лопес, Дро Фернандес, Маркес, Левандовски, Торрентс, Кристенсен, Берналь, Бардагжи, Кочен, Касадо, де Йонг
1тайм
Осасуна:
Эррера, Бретонес, Аргибиде, Эррандо, Катена, Бойомо, Орос, Монкайола, Торро, Муньос, Будимир
Запасные: Фернандес, Розье, Рауль Гарсия, Мойсес Гомес, Муньос, Осамбела, Барха, Рубен Гарсия, Беккер
Подробнее
Ла Лига Испания. 16 тур
13 декабря 20:00, Колисеум
Хетафе
Завершен
0 - 1
Эспаньол
Матч окончен
90’
Милья   Рубио
Камара
85’
Мартин   Хави Муньос
81’
78’
Экспосито   Лосано
69’
Кике Гарсия   Пикель
69’
Каррерас   Санчес
Дуарте   Хуанми
67’
Фемения   Камара
56’
Санкрис   да Коста
56’
Лисо   Майораль
55’
53’
  Кабрера
Санкрис
51’
2тайм
Перерыв
Джене
43’
Дуарте
33’
28’
Эль-Хилали
Фемения
21’
Хетафе
Сория, Рико, Дуарте, Абкар, Фемения, Санкрис, Арамбарри, Джене, Иглесиас, Мартин, Лисо
Запасные: Летачек, Солосабаль, Майораль, Камара, да Коста, Ньом, Монтес, Хави Муньос, Ласо Гутьеррес, Хуанми, Перес, Неу
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Милья, Экспосито, У. Гонсалес, Каррерас, Кике Гарсия, Фернандес
Запасные: Лосано, Пикель, Санчес, Салинас, Эрнандес, Рока, Фортуньо, Серред, Рубио, Ридель, Колиошо
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
