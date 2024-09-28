У «Ювентуса» 4 победы и 3 ничьих при Мотте. Туринцы не пропускают в Серии А с прошлого сезона

«Ювентус» еще ни разу не проиграл при Тиаго Мотте.

Туринцы разгромили «Дженоа » (3:0) в 6-м туре Серии А. Ранее они одержали три победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Лиге чемпионов.

Забить «бьянконери» смог только ПСВ (3:1). В шести матчах Серии А «Ювентус » ни разу не пропустил.

2 октября итальянская команда встретится с «Лейпцигом».