У «Ювентуса» 4 победы и 3 ничьих при Мотте. Туринцы не пропускают в Серии А с прошлого сезона
«Ювентус» еще ни разу не проиграл при Тиаго Мотте.
Туринцы разгромили «Дженоа» (3:0) в 6-м туре Серии А. Ранее они одержали три победы и трижды сыграли вничью в чемпионате и Лиге чемпионов.
Забить «бьянконери» смог только ПСВ (3:1). В шести матчах Серии А «Ювентус» ни разу не пропустил.
2 октября итальянская команда встретится с «Лейпцигом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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