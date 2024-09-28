У «Краснодара» 7 побед и 3 ничьих в 10 турах РПЛ. «Быки» – единственная команда лиги без поражений
«Краснодар» продлил серию без поражений в Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Зенит» в 10-м туре чемпионата России со счетом 2:0.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги «быки» набрали 24 очка, одержав 7 побед и трижды сыграв вничью. Они остаются последним клубом, не потерпевшим ни одного поражения в лиге.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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