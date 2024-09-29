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Кутюрье вступился за Мичкова и подрался с Суизи в выставочном матче «Флайерс» и «Бостона»

Шон Кутюрье вступился за Матвея Мичкова и подрался с Билли Суизи.

Эпизод произошел в первом периоде выставочного матча между «Филадельфией» и «Бостоном» (3:2 ОТ). 

Защитник «Брюинс» вступил в стычку с 19-летним россиянином у борта. Они потолкались, после чего Матвей отъехал, а капитан «Флайерс» Шон Кутюрье вступил с Суизи в драку.

В итоге оба игрока получили по 5 минут штрафа. 

Мичков сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+3 в 3 играх на предсезонке НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NBC Sports Philadelphia
выставочные матчи
драки
logoФиладельфия
logoБостон
logoНХЛ
logoШон Кутюрье
logoМатвей Мичков
Билли Суизи
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