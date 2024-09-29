Кутюрье вступился за Мичкова и подрался с Суизи в выставочном матче «Флайерс» и «Бостона»

Шон Кутюрье вступился за Матвея Мичкова и подрался с Билли Суизи.

Эпизод произошел в первом периоде выставочного матча между «Филадельфией» и «Бостоном » (3:2 ОТ).

Защитник «Брюинс» вступил в стычку с 19-летним россиянином у борта. Они потолкались, после чего Матвей отъехал, а капитан «Флайерс» Шон Кутюрье вступил с Суизи в драку.

В итоге оба игрока получили по 5 минут штрафа.

Мичков сделал дубль в выставочном матче с «Бостоном». У него 3+3 в 3 играх на предсезонке НХЛ