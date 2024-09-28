«Авангард» не уволит Звягина после 7 поражений подряд: «Рубить с плеча – самое простое. Единственный выход – работать еще усерднее и биться, победы придут»
Омский клуб набрал 7 очков за 10 матчей в нынешнем Фонбет чемпионате КХЛ и находится на восьмом месте в Восточной конференции.
«Уважаемые болельщики! Семь поражений подряд – совершенно неприемлемый результат для всех нас.
Вы разочарованы, и мы понимаем ваши эмоции. В такой ситуации самое простое – в надежде на скорые изменения начать рубить с плеча, прощаться с людьми, отправлять в отставку.
В нашем случае это только отсрочит решение проблем. В межсезонье команда значительно обновилась. Новый главный тренер, обновленные линии обороны и атаки. Но оправдания точно не для нас.
Команда играет, побеждает и проигрывает только вместе. Если мы пока уступаем – значит, недостаточно готовы, недостаточно работаем над ключевыми компонентами. Недостаточно проявляем характер.
Единственный выход сейчас – работать еще усерднее и биться. Биться в каждой игре: за город, за болельщиков, за родных, за друзей. За партнеров по команде. Игровые связи наладятся. Тактика отшлифуется. Победы придут.
Каждый из нас понимает, в чем ему нужно стать лучше. Неудачи сплотили команду еще сильнее, мы верим, что только вместе сможем вернуться в игру.
Поддержите нас в этом. «Авангард» проходил через трудности и всегда возвращался. Так будет и в этот раз. Нужно работать и верить.
Мы будем биться!» – сказано в заявлении клуба.
«Авангард» в беде – проиграл седьмой матч подряд. Это самая длинная серия за 11 лет
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