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  • Конец серии побед «Краснодара», «Спартак» разнес «Акрон» и уволил Амарала, поражение «Барсы» со спорным офсайдом, кривляния Медведева, итоги Гран-при в Красноярске, ничья «Челси» и «Арсенала» и другие новости
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Конец серии побед «Краснодара», «Спартак» разнес «Акрон» и уволил Амарала, поражение «Барсы» со спорным офсайдом, кривляния Медведева, итоги Гран-при в Красноярске, ничья «Челси» и «Арсенала» и другие новости

1. «Краснодар» не смог обыграть «Рубин» на выезде в 15-м туре Мир РПЛ – 1:1. Гол Олусегуна на 87-й отменили из-за фола Сперцяна перед ударом. У «быков» прервались две серии: 11 побед подряд в РПЛ и 50 матчей чемпионата без пенальти в их ворота (Агкацев отбил удар Даку).

«Спартак» разгромил «Акрон» – 4:0. Бонгонда сделал дубль, у Угальде 2+1. В конце матча хавбек тольяттинцев Бакаев получил 2 желтые за минуту.

«Зенит» одолел «Ахмат» на выезде – 2:1. Александр Соболев по-прежнему без голов и ассистов в сезоне РПЛ. У Дмитрия Шнякина после игры возник вопрос, не должен ли был «Ахмат» получить пенальти за игру рукой Кассьерры.

ЦСКА на 84-й минуте вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1. Это первая победа армейцев за 4 матча.

«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 1-го круга, «Зенит» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 5-й. «Ахмат» и «Оренбург» – в зоне вылета.

2. После игры «Спартак» объявил об уходе Томаша Амарала с поста спортивного директора. Неустойки не будет, на положение Станковича уход менеджера не повлияет. Москвичи уже ищут замену, есть 5 кандидатов – 4 иностранца и 1 россиянин. Доброволец уже есть.

3. «Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в лондонском дерби – 1:1. Мартинелли и Нету забили, гол Хавертца отменили из-за офсайда.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» – 3:0. Бруну благодаря голу и ассисту набрал 100 очков в 170 играх АПЛ. У «МЮ» после увольнения тен Хага 3 победы и ничья. За такие результаты временного тренера Руда ван Нистелроя благодарили всем стадионом.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 11 туров, «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Челси» и «Арсенал» – на 9, «МЮ» – на 13. «Ноттингем» – 5-й. Все итоги тура – по ссылке.

4. «Барселона» внезапно проиграла «Сосьедаду» на выезде – 0:1. Прервалась серия из 7 побед каталонцев подряд, впервые за 10 лет «блауграна» осталась без ударов в створ в матче Ла Лиги. Гол Левандовского отменили из-за спорного офсайда – даже есть шанс, что ноги Роберта и защитника перепутали. Впрочем, судейский комитет уверен, что все было как надо.

Теперь «Реал» отстает от «Барселоны» на 6 очков при игре в запасе. «Атлетико» идет 3-м, уступая каталонцам 7 баллов. Остальные результаты дня – тут.

5. НХЛ. Кирилл Капризов сделал передачу в матче с «Чикаго» (1:2 ОТ), приблизившись вплотную к лидеру гонки бомбардиров Нэтану Маккиннону. Два очка Кирилла Марченко не помогли «Коламбусу» в игре с «Анахаймом» (2:4), «Нью-Джерси» уступил «Сан-Хосе» (0:1).

6. Даниил Медведев уступил Тэйлору Фрицу в первый день итогового турнира ATP. Российского теннисиста оштрафовали на очко после того, как он разбил ракетку, отдав сет тремя двойными подряд, и ударил по микрофону. Без кривляний не обошлось. В другом матче Янник Синнер обыграл Алекса де Минаура.

7. «Интер» и «Наполи» сыграли вничью в главном матче 12-го тура Серии А – 1:1. Чалханоглу забил на 43-й и пробил в штангу с пенальти, которым был очень недоволен Конте. Неаполитанцы лидируют в чемпионате, «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио» отстают на 1 очко. Все результаты тура – здесь.

«Рома» после поражения от «Болоньи» (2:3) уволила Юрича. Тренер работал менее двух месяцев, в 12 матчах при нем – 4 победы.

8. КХЛ. «Спартак» обыграл «Куньлунь» (5:1), «Северсталь» уступила минскому «Динамо» (1:3), ЦСКА победил «Ладу» (4:1).

9. НБА. «Милуоки» проиграл «Бостону», «Оклахома» потерпела поражение от «Голден Стэйт». Другие результаты – здесь.

10. Гран-при России по фигурному катанию. «Красноярье». Фролова победила у женщин, Горбачева – 2-я, Акатьева – 3-я, Муравьева – 4-я. Угожаев выиграл у мужчин, Гуменник – 2-й, Самсонов – 3-й, Мозалев – 4-й, Алиев – 5-й. Худайбердиева и Базин стали лучшими в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и. В соревнованиях пар победили Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и.

11. Клубы смогут защитить 1 игрока на драфте КХЛ, он должен быть 8+ лет в системе клуба. Школы получат 5 млн рублей за выбор воспитанника в 1-м раунде, сообщил Алексей Шевченко.

По данным «Матч ТВ», несовершеннолетние российские хоккеисты могут уехать в Китай, Казахстан и Беларусь по итогам драфта. Раундов будет 7, игроков – 161, у каждого клуба – от 5 до 10 выборов. Зарплата выбранных в 1-м раунде – 1,2 млн рублей, бонус за первый месяц – 1 млн. Контракты – на 3 года минимум. Многие клубы относятся к планам негативно.

12. «Авангард» договорился с Рирденом, о назначении тренера объявят до среды, утверждает Metaratings. Звягин останется в тренерском штабе.

13. У Федора Чалова 1+1 в 18 матчах за ПАОК. Экс-форвард ЦСКА на 78-й вышел на замену в игре с «Олимпиакосом».

14. 5 членов жюри не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча», Винисиуса – 3 человека. Один член жюри поставил Лукмана на 1-е место.

15. Власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч Лиги наций с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме.

16. Фанаты «Баварии» вывесили баннер против «Шахтера» и цен на билеты матча ЛЧ: «Почему мы должны платить 52 евро? К черту УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество?»

Цитаты дня.

Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают – из «Ростова» человек семь, шли ниже «Акрона». Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает»

Вяльбе жалеет о словах про «бомбу на Лондон»: «Не имею такой возможности – не надо было и говорить»

Мусаев об отмене гола «Краснодара»: «Смешно. Карасев 100 из 100 таких засчитал бы в Европе. Сперцян играет в мяч и по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника»

Мостовой подвел итоги стажировки в «Динамо»: «Благодарен. Футбольные люди встретились, пообщались. В футболе все давно придумано, это не наука»

Бобслеистка Сергеева: «Ехать на Олимпиаду в роли каких-то беженцев с новыми корявыми критериями допуска не вижу смысла»

Отец Ямаля: «Потираю руки, думая о «Золотых мячах», которые выиграет Ламин. Вы видели лишь 20% того, на что он способен»

Вяльбе о квадробинге: «Это надо пресечь. Слава господи, у моей дочери нет наклонностей замяукать как кошечка или затявкать как собачка»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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