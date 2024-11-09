Гран-при России. «Красноярье». Фролова, Муравьева, Акатьева, Куликова, Горбачева, Агаева выступят с произвольными программами

Муравьева, Фролова и Акатьева покажут произвольные программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Арина Видинеева

2. Виктория Нестерова

3. Елена Черникова

4. Ксения Фадеева

5. Софья Чаплыгина

6. Мария Агаева

Вторая разминка

7. Алина Горбачева

8. Валерия Овчинникова

9. Елизавета Куликова

10. Софья Акатьева

11. Софья Муравьева

12. Анна Фролова

Положение после короткой программы

1. Анна Фролова – 74,68

2. Софья Муравьева – 73,47

3. Софья Акатьева – 65,37

4. Елизавета Куликова – 64,39

5. Валерия Овчинникова – 64,14

6. Алина Горбачева – 63,06

7. Мария Агаева – 61,97

8. Софья Чаплыгина – 61,21

9. Ксения Фадеева – 55,99

10. Елена Черникова – 51,40

11. Виктория Нестерова – 44,49

12. Арина Видинеева – 39,73

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин