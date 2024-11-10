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Мостовой подвел итоги стажировки в «Динамо»: «Благодарен. Футбольные люди встретились, пообщались. В футболе все давно придумано, это не наука»

Александр Мостовой подвел итоги стажировки в «Динамо».

Мостовой начал стажировку в «Динамо» 6 ноября, он обучается на тренера в академии РФС. 9 ноября Мостовой посетил матч 15-го тура Мир РПЛ «Динамо» – «Пари НН» (3:1).

«Стажировка в «Динамо» завершена, очень благодарен клубу. Я был рад, что меня пригласили на игру, не зря, как оказалось, помимо победы была хорошая игра со стороны «Динамо», множество моментов, атак, тоже, так скажем, поколдовал. Главный плюс стажировки в том, что футбольные люди встретились, пообщались, получили друг от друга положительные эмоции. В футболе все давно придумано, это не наука».

Спасибо [председателю совета директоров бело-голубых] Дмитрию [Гафину], мы общались вчера и сегодня, мне все понравилось. Была дружественная обстановка, все хорошо.

Благодарен «Динамо» за приглашение на стажировку и на матчи, получился хороший результат на игре, нужно всегда отвечать добром на добро, поэтому буду рад еще раз прийти на игру бело-голубых. Пока не известно, когда пройду аттестацию, все по-разному, в этом году должна завершиться учеба», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
ТАСС
Дмитрий Гафин
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