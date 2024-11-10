У «МЮ» после увольнения тен Хага 3 победы и ничья, общий счет – 11:3. К следующему матчу ван Нистелроя сменит Аморим
«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл под руководством Руда ван Нистелроя.
Сегодня манкунианцы обыграли «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0).
В трех предыдущих матчах после отставки Эрика тен Хага «МЮ» разгромил «Лестер» (5:2) в Кубке лиги, обыграл ПАОК (2:0) в Лиге Европы и сыграл вничью с «Челси» (1:1) в прошлом туре Премьер-лиги.
Общий счет в этих играх – 11:3. Манкунианцев возглавлял временно исполняющий обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой.
С 11 ноября «Манчестер Юнайтед» возглавит Рубен Аморим. Первый матч под руководством нового тренера «МЮ» проведет 24 ноября – команда сыграет на выезде с «Ипсвичем».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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