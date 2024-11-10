У «МЮ» после увольнения тен Хага 3 победы и ничья, общий счет – 11:3. К следующему матчу ван Нистелроя сменит Аморим

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл под руководством Руда ван Нистелроя.

Сегодня манкунианцы обыграли «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0).

В трех предыдущих матчах после отставки Эрика тен Хага «МЮ» разгромил «Лестер » (5:2) в Кубке лиги, обыграл ПАОК (2:0) в Лиге Европы и сыграл вничью с «Челси» (1:1) в прошлом туре Премьер-лиги.

Общий счет в этих играх – 11:3. Манкунианцев возглавлял временно исполняющий обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой.

С 11 ноября «Манчестер Юнайтед » возглавит Рубен Аморим. Первый матч под руководством нового тренера «МЮ» проведет 24 ноября – команда сыграет на выезде с «Ипсвичем».