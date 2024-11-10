У «Спартака» 5 кандидатов на пост спортивного директора – 4 иностранца и 1 россиянин. Выберут до конца ноября (Иван Карпов)
«Спартак» сегодня объявил об уходе Томаша Амарала с этой должности. Португалец был назначен спортивным директором красно-белых в декабре 2023 года. Ранее он работал старшим скаутом в «Бенфике».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, у москвичей есть пять кандидатов на вакантное место – четыре иностранца и один россиянин.
Решение о том, кто возглавит селекцию «Спартака», должно быть принято до конца ноября, чтобы новый руководитель успел войти в курс дела и приступить к работе по зимнему трансферному окну.
Утверждается, что решение уволить Амарала зрело давно, но было окончательно принято после домашнего поражения от «Ростова» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб остался недоволен результатами летней трансферной кампании.
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