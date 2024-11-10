У «Спартака» 5 кандидатов на пост спортивного директора – 4 иностранца и 1 россиянин. Выберут до конца ноября (Иван Карпов)

У «Спартака» есть 5 кандидатов на пост спортивного директора.

«Спартак» сегодня объявил об уходе Томаша Амарала с этой должности. Португалец был назначен спортивным директором красно-белых в декабре 2023 года. Ранее он работал старшим скаутом в «Бенфике».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , у москвичей есть пять кандидатов на вакантное место – четыре иностранца и один россиянин.

Решение о том, кто возглавит селекцию «Спартака», должно быть принято до конца ноября, чтобы новый руководитель успел войти в курс дела и приступить к работе по зимнему трансферному окну.

Утверждается, что решение уволить Амарала зрело давно, но было окончательно принято после домашнего поражения от «Ростова» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

Генеральный директор «Спартака » Олег Малышев сообщил , что клуб остался недоволен результатами летней трансферной кампании.