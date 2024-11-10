  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Спартака» 5 кандидатов на пост спортивного директора – 4 иностранца и 1 россиянин. Выберут до конца ноября (Иван Карпов)
11

У «Спартака» 5 кандидатов на пост спортивного директора – 4 иностранца и 1 россиянин. Выберут до конца ноября (Иван Карпов)

У «Спартака» есть 5 кандидатов на пост спортивного директора.

«Спартак» сегодня объявил об уходе Томаша Амарала с этой должности. Португалец был назначен спортивным директором красно-белых в декабре 2023 года. Ранее он работал старшим скаутом в «Бенфике».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, у москвичей есть пять кандидатов на вакантное место – четыре иностранца и один россиянин.

Решение о том, кто возглавит селекцию «Спартака», должно быть принято до конца ноября, чтобы новый руководитель успел войти в курс дела и приступить к работе по зимнему трансферному окну.

Утверждается, что решение уволить Амарала зрело давно, но было окончательно принято после домашнего поражения от «Ростова» в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сообщил, что клуб остался недоволен результатами летней трансферной кампании.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Томаш Амарал
Иван Карпов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»
1328 минут назад
Зарема об уходе Амарала: «Спартак» не отступает от графика – третий год «Лукойла», и будет третий спортивный директор. Стратеги!»
2157 минут назад
«Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора
148сегодня, 14:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дзюба о фанатах «Спартака»: «Намного потеплее стали, удивлен. Все успокаивается со временем, начинает просыпаться логика у людей»
48 минут назад
Мостовой об уходе Амарала из «Спартака»: «Даже не знаю, как он выглядит. Нужно приглашать игравших в футбол! А берут молодых, которые играли только на приставке»
1319 минут назад
У «МЮ» после увольнения тен Хага 3 победы и ничья, общий счет – 11:3. К следующему матчу ван Нистелроя сменит Аморим
2722 минуты назад
А вы бы хотели, чтобы Харри Кейн наконец взял трофей?
23 минуты назадСпецпроект
«МЮ» разгромил «Лестер» – 3:0. У Бруну гол и ассист, Гарначо забил в чужие, Кристиансен – в свои
3527 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Арсенала», «МЮ» разгромил «Лестер», «Тоттенхэм» проиграл «Ипсвичу»
62327 минут назад
Малышев об уходе Амарала из «Спартака»: «Клуб недоволен летним трансферным окном в полной мере. Есть новый кандидат, работаем»
1328 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Рома» проиграла «Болонье», «Аталанта» победила «Удинезе»
8528 минут назад
Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают – из «Ростова» человек семь, шли ниже «Акрона». Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает»
5446 минут назад
«Челси» – «Арсенал». Палмер, Эдегор, Джексон, Сака играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1248 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Бруну набрал 12 фэнтези-очков против «Лестера». У полузащитника «МЮ» гол и ассист
1 минуту назадФэнтези
Мартинелли вызван в сборную Бразилии вместо Родриго. Вингер «Реала» травмировался в матче с «Осасуной»
114 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева примет «Олимпиакос». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 21:30 мск
23 минуты назадВидео
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева принимает «Реймс», «Лилль» и «Ницца» сыграли 2:2
4423 минуты назадLive
«Рубин» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
523 минуты назад
Шатов выиграл первый матч как тренер «Урала» – у «Шинника» (2:0). Он и. о. до конца осенней части сезона
128 минут назадВидео
Тедеев о Дзюбе: «Я за то, чтобы он был в сборной. Если бы не травма, было бы легче на это рассчитывать»
441 минуту назад
Головин сыграет на турнире для стримеров по Доте
158 минут назадКиберспорт
«Бавария» обратилась к «Шахтеру» с просьбой о снижении цен билетов на матч ЛЧ на фоне недовольства фанатов. Украинский клуб выразил «готовность искать решение проблемы»
859 минут назад
«Мальорка» – «Атлетико». Симеоне, Альварес и Гризманн в старте. Онлайн-трансляция
1сегодня, 15:15Live