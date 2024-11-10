Мусаев об отмене гола «Краснодара»: «Смешно. Карасев 100 из 100 таких засчитал бы в Европе. Сперцян играет в мяч и по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника»

Мурад Мусаев недоволен отменой гола «Краснодара» в матче с «Рубином» (1:1).

На 87-й минуте матча 15-го тура Мир РПЛ Олакунле Олусегун забил гол. Однако судья Сергей Карасев после подсказки от арбитра ВАР посмотрел повтор, отменил взятие ворот и показал желтую карточку хавбеку «быков» Эдуарду Сперцяну за фол на Игоре Вуячиче перед голом.

«Начали плохо. Но после 30‑й минуты стали создавать моменты. Во втором тайме играли хорошо, контролировали игру, практически ничего не дали создать «Рубину ».

Забили гол, я считаю, что это чистый мяч, в Англии и Лиге чемпионов – это чистый гол. Сперцян играет в мяч, потом по касательной проезжает кончиком шипа по бутсам соперника.

Это смешно. Если бы Карасев судил в Европе, то из 100 таких голов засчитал бы 100», – сказал главный тренер «Краснодара » Мусаев в эфире «Матч ТВ ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»