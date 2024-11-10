Бакаев получил 2 желтые за минуту в матче со «Спартаком». Хавбек «Акрона» был наказан сначала за фол, а затем за аплодисменты судье Иванову

Солтмурад Бакаев получил две желтые карточки подряд в матче со «Спартаком».

«Акрон » уступил красно-белым (0:4) в 15-м туре Мир РПЛ .

На 86-й минуте матча главный арбитр Сергей Иванов показал полузащитнику желтую карточку за фол на Рикарду Мангаше. На это Бакаев отреагировал аплодисментами в адрес судьи.

После этого Иванов удалил игрока, сразу же показав вторую желтую карточку.