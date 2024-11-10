Бакаев получил 2 желтые за минуту в матче со «Спартаком». Хавбек «Акрона» был наказан сначала за фол, а затем за аплодисменты судье Иванову
Солтмурад Бакаев получил две желтые карточки подряд в матче со «Спартаком».
«Акрон» уступил красно-белым (0:4) в 15-м туре Мир РПЛ.
На 86-й минуте матча главный арбитр Сергей Иванов показал полузащитнику желтую карточку за фол на Рикарду Мангаше. На это Бакаев отреагировал аплодисментами в адрес судьи.
После этого Иванов удалил игрока, сразу же показав вторую желтую карточку.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости