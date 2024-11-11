Судейский комитет поддержал отмену гола Левандовского и не считает, что арбитры могли спутать форварда «Барсы» с защитником «Сосьедада» Агердом, определяя офсайд

Судейский комитет Испании согласен с отменой гола «Барсы» в матче с «Сосьедадом».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поразил ворота «Реал Сосьедад » в начале матча 13-го тура Ла Лиги , но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда . Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд .

Как удалось узнать As, Технический комитет судей Испании согласен с арбитрами матча по поводу этого решения.

В комитете не считают, что имела место ошибка в интерпретации эпизода. Кроме того, в комитете не считают, что судьи могли спутать игроков и неверно идентифицировать Левандовского и Агерда.

В комитете добавили, что есть изображения, доказывающие, что решение, принятое Куадрой Фернандесом, – правильное.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад » – «Барселона » (1:0, второй тайм).