Судейский комитет поддержал отмену гола Левандовского и не считает, что арбитры могли спутать форварда «Барсы» с защитником «Сосьедада» Агердом, определяя офсайд
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поразил ворота «Реал Сосьедад» в начале матча 13-го тура Ла Лиги, но рефери Гильермо Куадра Фернандес при помощи ВАР отменил гол из-за офсайда. Полуавтоматическая технология определения офсайда указала, что носок поляка был ближе к воротам, чем последний защитник басков Найеф Агерд.
Как удалось узнать As, Технический комитет судей Испании согласен с арбитрами матча по поводу этого решения.
В комитете не считают, что имела место ошибка в интерпретации эпизода. Кроме того, в комитете не считают, что судьи могли спутать игроков и неверно идентифицировать Левандовского и Агерда.
В комитете добавили, что есть изображения, доказывающие, что решение, принятое Куадрой Фернандесом, – правильное.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Барселона» (1:0, второй тайм).
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