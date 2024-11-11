«Наполи» лидирует в Серии А после 12 туров. «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио» отстают на 1 очко, «Ювентус» – на 2, «Милан» – на 8 при игре в запасе

«Наполи» сохранил лидерство в Серии А по итогам 12-го тура.

Команда тренера Антонио Конте сыграла вничью с «Интером » (1:1) на выезде в центральном матче тура.

«Наполи » набрал 26 очков и занимает первое место.

Следом идут 4 команды, которые набрали по 25 баллов – «Аталанта », «Фиорентина », «Интер» и «Лацио ».

«Ювентус » занимает шестое место, имея 24 очка. «Милан » идет 7-м при 18 баллах и игре в запасе. За миланцами располагается участники Лиги чемпионов «Болонья » (18).

«Рома » занимает 12-е место, набрав 13 очков.

Таблица Серии А