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  • «Наполи» лидирует в Серии А после 12 туров. «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио» отстают на 1 очко, «Ювентус» – на 2, «Милан» – на 8 при игре в запасе
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«Наполи» лидирует в Серии А после 12 туров. «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио» отстают на 1 очко, «Ювентус» – на 2, «Милан» – на 8 при игре в запасе

«Наполи» сохранил лидерство в Серии А по итогам 12-го тура.

Команда тренера Антонио Конте сыграла вничью с «Интером» (1:1) на выезде в центральном матче тура.

«Наполи» набрал 26 очков и занимает первое место.

Следом идут 4 команды, которые набрали по 25 баллов – «Аталанта», «Фиорентина», «Интер» и «Лацио».

«Ювентус» занимает шестое место, имея 24 очка. «Милан» идет 7-м при 18 баллах и игре в запасе. За миланцами располагается участники Лиги чемпионов «Болонья» (18).

«Рома» занимает 12-е место, набрав 13 очков.

Таблица Серии А

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoИнтер
logoРома
logoМилан
logoЛацио
logoАталанта
logoФиорентина
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoНаполи
logoБолонья
logoАнтонио Конте
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