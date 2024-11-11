«Наполи» лидирует в Серии А после 12 туров. «Аталанта», «Фиорентина», «Интер», «Лацио» отстают на 1 очко, «Ювентус» – на 2, «Милан» – на 8 при игре в запасе
«Наполи» сохранил лидерство в Серии А по итогам 12-го тура.
Команда тренера Антонио Конте сыграла вничью с «Интером» (1:1) на выезде в центральном матче тура.
«Наполи» набрал 26 очков и занимает первое место.
Следом идут 4 команды, которые набрали по 25 баллов – «Аталанта», «Фиорентина», «Интер» и «Лацио».
«Ювентус» занимает шестое место, имея 24 очка. «Милан» идет 7-м при 18 баллах и игре в запасе. За миланцами располагается участники Лиги чемпионов «Болонья» (18).
«Рома» занимает 12-е место, набрав 13 очков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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