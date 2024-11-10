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Ван Нистелрою аплодировал весь «Олд Траффорд» после победы над «Лестером». Руд провел последний матч в качестве и. о.

«Олд Траффорд» устроил овацию в честь Руда ван Нистелроя.

«МЮ» под руководством временного тренера разгромил «Лестер» (3:0) в 11-м туре АПЛ.

После матча ван Нистелрой прошел мимо трибун, чтобы поблагодарить болельщиков. 

Весь стадион встретил нидерландца аплодисментами.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Саймона Стоуна
logoМанчестер Юнайтед
logoОлд Траффорд
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
болельщики
logoЛестер
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