Ван Нистелрою аплодировал весь «Олд Траффорд» после победы над «Лестером». Руд провел последний матч в качестве и. о.
«Олд Траффорд» устроил овацию в честь Руда ван Нистелроя.
«МЮ» под руководством временного тренера разгромил «Лестер» (3:0) в 11-м туре АПЛ.
После матча ван Нистелрой прошел мимо трибун, чтобы поблагодарить болельщиков.
Весь стадион встретил нидерландца аплодисментами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Саймона Стоуна
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