«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента

Два клуба разыграют чемпионство в Суперлиге Китая.

В 29-м туре соревнования «Шанхай» Слуцкого минимально обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» благодаря голу Андре Луиса (1:0), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский . «Порт» разгромил «Чжэцзян Профешнл» (3:0). «Чэнду Жунчэн» потерял шансы на чемпионство после поражения от «Хэнаня» (1:2).

За одну игру до окончания турнира чемпион еще неизвестен: «Порт» лидирует с 63 очками, «Шэньхуа» идет вторым, набрав 61. Решающие матчи состоятся 22 ноября и начнутся в 10:30 по московскому времени.

Чтобы стать чемпионом, «Шанхаю» Слуцкого нужно поражение «Порта» и собственная победа. Если «Порт» наберет очки, команда сохранит чемпионский титул за счет преимущества по личным встречам (1:1 в 1-м круге, 2:1 – во 2-м).

«Шанхай» Слуцкого встретится на выезде с «Тяньцзинем» – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, для титула нужна только своя победа и поражение лидера. «Порт» в параллельном матче сразится в гостях с «Далянем».

