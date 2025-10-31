  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента
Видео
32

«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента

Два клуба разыграют чемпионство в Суперлиге Китая.

В 29-м туре соревнования «Шанхай» Слуцкого минимально обыграл «Шэньчжэнь Пэн Сити» благодаря голу Андре Луиса (1:0), Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. «Порт» разгромил «Чжэцзян Профешнл» (3:0). «Чэнду Жунчэн» потерял шансы на чемпионство после поражения от «Хэнаня» (1:2).

За одну игру до окончания турнира чемпион еще неизвестен: «Порт» лидирует с 63 очками, «Шэньхуа» идет вторым, набрав 61. Решающие матчи состоятся 22 ноября и начнутся в 10:30 по московскому времени.

Чтобы стать чемпионом, «Шанхаю» Слуцкого нужно поражение «Порта» и собственная победа. Если «Порт» наберет очки, команда сохранит чемпионский титул за счет преимущества по личным встречам (1:1 в 1-м круге, 2:1 – во 2-м).

«Шанхай» Слуцкого встретится на выезде с «Тяньцзинем» – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, для титула нужна только своя победа и поражение лидера. «Порт» в параллельном матче сразится в гостях с «Далянем».

Полный матч предпоследнего тура с Лукомским и Терентьевым – смотрите на ВидеоСпортсе’‘

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?887 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoЧэнду Жунчэн
logoШэньчжэнь Пэн Сити
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Порт
logoХэнань
logoЛеонид Слуцкий
logoЧжэцзян Профешнл
logoШанхай Шэньхуа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пирс Морган: «Анонс интервью с Роналду набрал 51 млн просмотров за 24 часа. Вот почему он величайший»
24 минуты назад
«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
29 минут назадФото
ЦСКА – «Пари НН» – 1:0. Обляков реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
46 минут назад
Наша Трибуна нуждается в вас – приходите к нам комьюнити-менеджером и сделайте ее лучше!
57 минут назадВакансия
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»
59 минут назад
Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
сегодня, 16:12
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 16:00Live
Агент Батракова: «Цена от 20 до 30 млн евро вполне соответствует рынку. Могут и 40 млн заплатить, если его захочет какой-то клуб, конкретный тренер»
сегодня, 15:50
Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Крыльев» Костанца: «Не понимаю тех, кто играет в России и не учит русский. Язык очень сложный, но я уже адаптировался, могу спокойно поговорить с тренерами и игроками»
2 минуты назад
Сафонов после 1:1 «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки, в этом сезоне. Продолжаем работать как команда»
13 минут назад
ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти за фол на Мусаеве. Фаринья наступил на пятку форварду ЦСКА
15 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
22 минуты назад
Слуцкий после 1:0 с «Шэньчжэнем»: «Рад, что команда проявила боевой дух, профессионалам. Благодарен за сегодняшние усилия»
37 минут назадВидео
Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
37 минут назад
Погба травмировал голеностоп. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
43 минуты назад
Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
55 минут назад
Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»
сегодня, 16:18
Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
сегодня, 15:25