Судья Оливер отменил гол Хавертца в ворота «Челси» после ВАР – из-за офсайда
Гол Кая Хавертца в матче «Челси» – «Арсенал» отменен.
Футболист сборной Германии и «Арсенала на 32-й минуте поразил ворота своей бывшей команды. Главный судья Майкл Оливер засчитал взятие ворот.
Однако Оливер взял паузу, получив подсказку от ассистентов. Судьи ВАР изучили эпизод и сообщили рефери, что Хавертц был вне игры. После этого гол в ворота «Челси» был отменен.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображение: x.com/PLMatchCentre
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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