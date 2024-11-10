Судья Оливер отменил гол Хавертца в ворота «Челси» после ВАР – из-за офсайда

Гол Кая Хавертца в матче «Челси» – «Арсенал» отменен.

Футболист сборной Германии и «Арсенала на 32-й минуте поразил ворота своей бывшей команды. Главный судья Майкл Оливер засчитал взятие ворот.

Однако Оливер взял паузу, получив подсказку от ассистентов. Судьи ВАР изучили эпизод и сообщили рефери, что Хавертц был вне игры. После этого гол в ворота «Челси » был отменен.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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