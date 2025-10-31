  • Спортс
  Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
8

Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»

Олег Романцев высказался о критике Валерием Карпиным лимита на легионеров.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

Главный тренер сборной России и «Динамо» отреагировал: «Если для этого тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают».

– В одном из интервью Валерий Карпин заявил, что лимит на легионеров, на ужесточении которого настаивает министр спорта Михаил Дегтярев, – зло. Не рискует ли Валерий Георгиевич впасть в немилость у министра, который уже намекнул, что может «не согласовать» фигуру главного тренера?

– Прямо скажу, вопрос неожиданный, но очень важный. В связи с этим мне вспоминается, как после матча с командой Франции, не знаю уж по какому поводу, Карпин сцепился с Зиданом, считавшимся непререкаемым авторитетом. Ни в коем случае не хочу проводить какие-то параллели. Просто годы совместной работы с Валерием убедили, что он из тех, кто привык не только прямо высказывать свое мнение, но и отстаивать его. И в жизни, и на поле.

Таким Карпин был футболистом, таким остался и в тренерском деле. За что одни его уважают, а другие не любят. Особенно сейчас, когда роль тренера пытаются отодвинуть на второй план. Но даже это не заставило Валеру изменить своим принципам. Потому, пройдя уже непростую тренерскую школу, получив достаточный опыт работы и не раз оказываясь в критических ситуациях, он имеет право на собственное мнение.

Что касается варианта «впасть в немилость», то в этом плане профессия тренера – как у сапера, самая уязвимая. Как говорится, се ля ви... – отметил экс-тренер «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
logoМихаил Дегтярев
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoЗинедин Зидан
logoСпорт-Экспресс
logoОлег Романцев
