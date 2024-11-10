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Шнякин о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «А вот это как не пенальти, кстати? К сожалению, новый шумный судейский тур»

Дмитрий Шнякин считает, что судья должен был дать пенальти в ворота «Зенита».

«Зенит» в Грозном обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура Мир РПЛ (2:1).

Комментатор «Матч ТВ» показал видео эпизода с попаданием мяча в руку форварду «Зенита» Матео Кассьерре на 35-й минуте первого тайма после подачи «Ахмата» в штрафную гостей. Арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение в этом эпизоде.

«А вот это как не пенальти в ворота «Зенита», кстати? К сожалению, новый шумный судейский тур :(

С другой стороны, явное уплотнение борьбы. Сильного расслоения уже нет. «Ахмат» (ранее «Оренбург», «Махачкала», например) навязал «Зениту», «Рубин» сегодня в силу возможностей подгрызал «Краснодар». «Факел» устроил проблемы «Локо». И все решают судейские моменты», – написал Шнякин.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

«Это смешно». Спорный конец победной серии «Краснодара»: почти 0:2, а потом отмена победного гола

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoЗенит
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАхмат
logoСергей Карасев
logoКраснодар
Артем Чистяков судья
logoДмитрий Шнякин
logoМатео Кассьерра
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