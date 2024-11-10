Шнякин о руке Кассьерры в штрафной «Зенита»: «А вот это как не пенальти, кстати? К сожалению, новый шумный судейский тур»
«Зенит» в Грозном обыграл «Ахмат» в матче 15-го тура Мир РПЛ (2:1).
Комментатор «Матч ТВ» показал видео эпизода с попаданием мяча в руку форварду «Зенита» Матео Кассьерре на 35-й минуте первого тайма после подачи «Ахмата» в штрафную гостей. Арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение в этом эпизоде.
«А вот это как не пенальти в ворота «Зенита», кстати? К сожалению, новый шумный судейский тур :(
С другой стороны, явное уплотнение борьбы. Сильного расслоения уже нет. «Ахмат» (ранее «Оренбург», «Махачкала», например) навязал «Зениту», «Рубин» сегодня в силу возможностей подгрызал «Краснодар». «Факел» устроил проблемы «Локо». И все решают судейские моменты», – написал Шнякин.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
«Это смешно». Спорный конец победной серии «Краснодара»: почти 0:2, а потом отмена победного гола
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий