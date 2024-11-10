Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев сыграет с Фрицем, Синнер – с де Минауром
Даниил Медведев встретится с Тэйлором Фрицем в первый день итогового.
Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром.
Турин, Италия
10 – 17 ноября 2024
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 15 250 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Илие Настасе
|Теннисист
|ЯС
|ДМ
|ТФ
|АМ
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Янник Синнер
|0:0
|0:0
|0:0
|Даниил Медведев
|0:0
|0:0
|0:0
|Тэйлор Фриц
|0:0
|0:0
|0:0
|Алекс де Минаур
|0:0
|0:0
|0:0
Первый тур
Второй тур
Третий тур
Группа Джона Ньюкомба
|Теннисист
|АЗ
|КА
|КР
|АР
|Матчи
|Сеты
|Геймы
|Александр Зверев
|0:0
|0:0
|0:0
|Карлос Алькарас
|0:0
|0:0
|0:0
|Каспер Рууд
|0:0
|0:0
|0:0
|Андрей Рублев
|0:0
|0:0
|0:0
Первый тур
Второй тур
Третий тур
Опубликовано: Алёна Майорова
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости