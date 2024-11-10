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Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев сыграет с Фрицем, Синнер – с де Минауром

Даниил Медведев встретится с Тэйлором Фрицем в первый день итогового.

Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром.

Nitto ATP Finals

Турин, Италия

10 – 17 ноября 2024

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 15 250 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Илие Настасе

Теннисист ЯС ДМ ТФ АМ Матчи Сеты Геймы
Янник Синнер         0:0 0:0 0:0
Даниил Медведев         0:0 0:0 0:0
Тэйлор Фриц         0:0 0:0 0:0
Алекс де Минаур         0:0 0:0 0:0

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Группа Джона Ньюкомба

Теннисист АЗ КА КР АР Матчи Сеты Геймы
Александр Зверев         0:0 0:0 0:0
Карлос Алькарас         0:0 0:0 0:0
Каспер Рууд         0:0 0:0 0:0
Андрей Рублев         0:0 0:0 0:0

Первый тур

Второй тур

Третий тур

Опубликовано: Алёна Майорова
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