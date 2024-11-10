Итоговый турнир ATP. Групповой этап. Медведев сыграет с Фрицем, Синнер – с де Минауром

Даниил Медведев встретится с Тэйлором Фрицем в первый день итогового.

Янник Синнер сыграет с Алексом де Минауром. Nitto ATP Finals Турин, Италия 10 – 17 ноября 2024 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 15 250 000 долларов Крытые корты, хард Групповой этап Группа Илие Настасе Теннисист ЯС ДМ ТФ АМ Матчи Сеты Геймы Янник Синнер 0:0 0:0 0:0 Даниил Медведев 0:0 0:0 0:0 Тэйлор Фриц 0:0 0:0 0:0 Алекс де Минаур 0:0 0:0 0:0 Первый тур Второй тур Третий тур Группа Джона Ньюкомба Теннисист АЗ КА КР АР Матчи Сеты Геймы Александр Зверев 0:0 0:0 0:0 Карлос Алькарас 0:0 0:0 0:0 Каспер Рууд 0:0 0:0 0:0 Андрей Рублев 0:0 0:0 0:0 Первый тур Второй тур Третий тур