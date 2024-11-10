Власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч Лиги наций с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме
Игра Франция – Израиль в рамках 5-го тура Лиги наций должна состояться 14 ноября на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Ранее министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо выступил против переноса игры на фоне событий в Амстердаме: «Это равносильно уступке перед насилием и антисемитизмом». После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.
Из-за этих нападений израильские власти рекомендовали своим гражданам избегать посещения спортивных мероприятий в течение предстоящей недели и особенно предупредили болельщиков, желающих прийти на игру Франции и Израиля.
«Совет национальной безопасности рекомендует израильтянам, находящимся за границей, принимать меры предосторожности, особенно в течение предстоящей недели – полностью избегать посещения спортивных и культурных мероприятий, в которых участвуют израильтяне, особенно предстоящего матча сборной Израиля в Париже», – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Группы, которые хотят напасть на израильтян, были выявлены в ряде европейских городов», – заявил Совет национальной безопасности Израиля.
Организация также рекомендовала израильтянам за рубежом «не демонстрировать узнаваемые израильские или еврейские символы, в том числе при заказе такси через приложение».
В общей сложности 4 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы в четверг для организации матча Лиги наций на стадионе «Стад де Франс».
Фанатов «Маккаби» били в Амстердаме, есть раненые – эхо палестинского конфликта. Даже Байден высказался
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий