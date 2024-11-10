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Власти Израиля посоветовали своим гражданам не идти на матч Лиги наций с Францией в Париже и не посещать спортивные и культурные мероприятия на неделе после атак в Амстердаме

Власти Израиля посоветовали гражданам не идти на матч Лиги наций с Францией.

Игра Франция – Израиль в рамках 5-го тура Лиги наций должна состояться 14 ноября на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ранее министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо выступил против переноса игры на фоне событий в Амстердаме: «Это равносильно уступке перед насилием и антисемитизмом». После матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0) произошла серия нападений на болельщиков клуба из Израиля.

Из-за этих нападений израильские власти рекомендовали своим гражданам избегать посещения спортивных мероприятий в течение предстоящей недели и особенно предупредили болельщиков, желающих прийти на игру Франции и Израиля.

«Совет национальной безопасности рекомендует израильтянам, находящимся за границей, принимать меры предосторожности, особенно в течение предстоящей недели – полностью избегать посещения спортивных и культурных мероприятий, в которых участвуют израильтяне, особенно предстоящего матча сборной Израиля в Париже», – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Группы, которые хотят напасть на израильтян, были выявлены в ряде европейских городов», – заявил Совет национальной безопасности Израиля.

Организация также рекомендовала израильтянам за рубежом «не демонстрировать узнаваемые израильские или еврейские символы, в том числе при заказе такси через приложение».

В общей сложности 4 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы в четверг для организации матча Лиги наций на стадионе «Стад де Франс».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
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