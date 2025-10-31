Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»

Олег Кононов выступил против лимита на легионеров.

«Я сторонник того, чтобы убрать все лимиты: как в Первой лиге, так и в РПЛ . Мы же работаем для болельщиков. Они должны получать удовольствие не только от командной, но и индивидуальной игры. Для меня убрать все лимиты – самое классное.

Смогут ли тогда развиваться российские футболисты? А почему нет? Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать», – сказал главный тренер «Торпедо ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что с 2028 года в клубах РПЛ будет максимум по 10 иностранцев в заявке и по 5 – на поле. Сейчас лимит на легионеров работает по схеме «13-8».