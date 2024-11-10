Серия «Краснодара» прервалась на 11 победах подряд. Рекорд ЦСКА (13) в чемпионате России устоял

Прервалась победная серия «Краснодара» в Мир РПЛ.

«Краснодар » на выезде сыграл вничью с «Рубином » (1:1) в 15-м туре.

У команды тренера Мурада Мусаева было 11 побед подряд – это рекорд в истории клуба.

Таким образом, рекорд чемпионата России, который принадлежит ЦСКА, устоял – в 2014 году армейцы одержали 13 побед кряду. Также 12 побед подряд было у ЦСКА в 1998 году.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.