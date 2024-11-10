Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают – из «Ростова» человек семь, шли ниже «Акрона». Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает»

Артем Дзюба высказался о невызове в сборную России.

– Слышали ваши слова про сборную, что хотите сыграть. Но не попали в окончательный список.

– Не удивился. Думаю, что шансов мало, но время покажет.

Когда мы говорим про сборную, кто‑то говорит, что нельзя искусственно вызвать в сборную… Посмотрите сейчас: люди или не играют вообще в РПЛ , или вызываются очень странно. С «Ростова » человек семь вызываются, команда шла ниже «Акрона ».

Поэтому, когда говорят, кто достоин или нет, это очень спорное заявление. Когда туда вызываются игроки, которые находятся на последнем месте или в зоне вылета, о чем говорить?

Всегда считал, что сборная – место, куда вызываются сильнейшие, независимо от возраста. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются не все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Вот это расстраивает.

– А ты готов позвонить Карпину?

– Нет, – сказал нападающий «Акрона».