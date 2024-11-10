Дзюба о сборной: «Сейчас странно вызывают – из «Ростова» человек семь, шли ниже «Акрона». Всегда считал, что это место для сильнейших. Кто не был в сборной? Я! Приезжай! Расстраивает»
– Слышали ваши слова про сборную, что хотите сыграть. Но не попали в окончательный список.
– Не удивился. Думаю, что шансов мало, но время покажет.
Когда мы говорим про сборную, кто‑то говорит, что нельзя искусственно вызвать в сборную… Посмотрите сейчас: люди или не играют вообще в РПЛ, или вызываются очень странно. С «Ростова» человек семь вызываются, команда шла ниже «Акрона».
Поэтому, когда говорят, кто достоин или нет, это очень спорное заявление. Когда туда вызываются игроки, которые находятся на последнем месте или в зоне вылета, о чем говорить?
Всегда считал, что сборная – место, куда вызываются сильнейшие, независимо от возраста. Сейчас, к сожалению, в сборную вызываются не все. Кто не был в сборной? Я! Приезжай завтра! Вот это расстраивает.
– А ты готов позвонить Карпину?
– Нет, – сказал нападающий «Акрона».
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