У многих клубов КХЛ «сугубо негативная» реакция на проект драфта. С рабочей группой лиги его обсудят во вторник («Матч ТВ»)
В ближайшие дни клубы КХЛ поучаствуют в обсуждении структуры драфта.
«Матч ТВ» удалось ознакомиться с предложениями рабочей группы КХЛ. Стало известно, сколько за воспитанников получат детско‑юношеские спортивные школы, на какую зарплату смогут рассчитывать хоккеисты, как будет проходить процедура выбора.
Утверждается, что рабочая группа лиги намерена 12 ноября обсудить драфт с клубами. При этом на сегодняшний день у многих команд реакция на проект «сугубо негативная».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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