У многих клубов КХЛ «сугубо негативная» реакция на проект драфта. С рабочей группой лиги его обсудят во вторник («Матч ТВ»)

В ближайшие дни клубы КХЛ поучаствуют в обсуждении структуры драфта.

«Матч ТВ » удалось ознакомиться с предложениями рабочей группы КХЛ . Стало известно, сколько за воспитанников получат детско‑юношеские спортивные школы, на какую зарплату смогут рассчитывать хоккеисты, как будет проходить процедура выбора .

Утверждается, что рабочая группа лиги намерена 12 ноября обсудить драфт с клубами. При этом на сегодняшний день у многих команд реакция на проект «сугубо негативная».