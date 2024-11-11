Капризов набрал 28-е очко в сезоне НХЛ. До лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 1 балл

Кирилл Капризов приблизился к лидеру гонки бомбардиров сезона НХЛ.

Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (1:2 ОТ), набрав 28-е (9+19) очко в 15 играх и продлив результативную серию (2+5) до 3 матчей.

Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один балл от форварда «Колорадо » Нэтана Маккиннона , у которого 7+22 в 15 матчах.

Сегодня за 25:02 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (3:50 – в большинстве) – у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».