Капризов набрал 28-е очко в сезоне НХЛ. До лидера гонки бомбардиров Маккиннона – 1 балл
Кирилл Капризов приблизился к лидеру гонки бомбардиров сезона НХЛ.
Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (1:2 ОТ), набрав 28-е (9+19) очко в 15 играх и продлив результативную серию (2+5) до 3 матчей.
Россиянин по-прежнему занимает 2-е место в гонке бомбардиров, отставая на один балл от форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона, у которого 7+22 в 15 матчах.
Сегодня за 25:02 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (3:50 – в большинстве) – у Капризова 5 бросков в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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