Бонгонда забил в 3-м матче РПЛ подряд

Тео Бонгонда забил в 3-м подряд матче Мир РПЛ.

Вингер «Спартака» отметился голом в матче с «Акроном». Ранее Бонгонда забивал ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.