Бонгонда забил в 3-м матче РПЛ подряд
Тео Бонгонда забил в 3-м подряд матче Мир РПЛ.
Вингер «Спартака» отметился голом в матче с «Акроном». Ранее Бонгонда забивал ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости