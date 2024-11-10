3

Бонгонда забил в 3-м матче РПЛ подряд

Тео Бонгонда забил в 3-м подряд матче Мир РПЛ.

Вингер «Спартака» отметился голом в матче с «Акроном». Ранее Бонгонда забивал ЦСКА (2:0) и «Пари НН» (2:0).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тео Бонгонда: «У «Спартака» один из лучших составов. Мы можем обыгрывать «Зенит» или «Краснодар» – хорошие команды, но мы не можем говорить: «Трофей будет нашим»
408 ноября, 13:50
Радимов о голе Бонгонда в дерби с ЦСКА: «Тео сделал Петрушку из Мойзеса, который начал хамить с 1-й минуты. Лучше играть в футбол, а не заниматься ударами локтями»
236 ноября, 20:52
Пономарев о дерби: «В поражении ЦСКА виноват тренерский штаб. Мойзес постоянно подключается в атаку и устает, поэтому проиграл Бонгонде в эпизоде с голом. Где были защитники?»
76 ноября, 16:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Николич про 2:1 с «Крыльями»: «Нервная игра. Нам условия поля, как здесь, не подходят. Мы ЦСКА, как в кричалке говорится: «Мы всегда должны побеждать»
111 минут назад
Акинфеев про 2:1 с «Крыльями»: «Конструктивного и яркого футбола не было, ЦСКА переигрывали в 1-м тайме. Сейчас не до красивой игры – когда все идет комом, лучше заработать 3 очка»
831 минуту назад
Осинькин после 1:2 с ЦСКА: «В ворота «Крыльев» залетает все, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта. Где‑то мы какую‑то ауру сломали»
1138 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» принимает «Акрон», ЦСКА в гостях обыграл «Крылья», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Рубина»
924сегодня, 12:18Live
ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня защитники Дивеев и Круговой забили «Крыльям»
27сегодня, 12:10
ЦСКА на 84-й вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1! Круговой и Дивеев забили, голы Сергеева и Койта отменены из-за офсайда
170сегодня, 12:03
Станкович о дисквалификации Литвинова: «Эпизод говорит сам за себя. Сказать, что мы шокированы или удивлены – это ничего не сказать»
17сегодня, 11:58
Чемпионат Италии. «Аталанта» принимает «Удинезе», «Интер» против «Наполи»
69сегодня, 11:30Live
Григорян о Пьяниче: «Наступает момент, когда футболист не может различить – он еще в профессии или уже на пенсии. Не успевает ни в атаке, ни в обороне»
20сегодня, 11:25
Глава МИД Великобритании: «В ужасе от антисемитских нападений на израильских граждан в Амстердаме. Осуждаю акты насилия, солидарен с израильским и еврейским народом»
32сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Каземиро, Рэшфорд и Хейлунд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
49 минут назад
Гендиректор «Динамо»: «Обсуждаем организацию судейства, не лично Мажича. Клубы не удовлетворены результатами прошлой встречи, анализ будет вынесен на исполком РФС»
117 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетико» в гостях у «Мальорки», «Бетис» – «Сельта»
18319 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Динамо-2» Махачкала уступило «Нарту»
121 минуту назад
«Спартак» – «Акрон». 1:0 – Бонгонда открыл счет. Онлайн-трансляция
3236 минут назадLive
Попов о Дзюбе в старте «Акрона»: «Какая разница, когда играет «Спартак» – самая любимая команда в стране. Он легенда российского футбола, но пока забивает из «диких» моментов, когда грубо ошибаются защитники»
343 минуты назад
«Сьон» сообщил о травме Миранчука
456 минут назад
«Крылья Советов» не выигрывают 10 матчей. Последняя победа – 13 сентября
558 минут назад
«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
3сегодня, 12:20
«Кайрат» стал четырехкратным чемпионом Казахстана
2сегодня, 12:14