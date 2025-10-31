  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ
21

«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ

Сергей Ташуев заявил, что не удивится победе «Локомотива» над «Зенитом».

Команды тренеров Михаила Галактионова и Сергея Семака завтра сыграют в 14‑м туре Мир РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в 20:15 по московскому времени.

– Какие у вас ожидания от матча «Зенит» – «Локомотив»?

– «Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника.

У «Локомотива» переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту» придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива».

Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?899 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛокомотив
logoСергей Ташуев
logoМихаил Галактионов
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ
сегодня, 13:30
Радимов о матче с «Локомотивом»: «Смешно называть фаворитом того, кто приезжает к «Зениту» в гости. Это чемпион шести из семи последних сезонов»
сегодня, 10:33
Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч»
сегодня, 03:29
Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»
вчера, 11:51
Главные новости
Пирс Морган: «Анонс интервью с Роналду набрал 51 млн просмотров за 24 часа. Вот почему он величайший»
27 минут назад
«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
32 минуты назадФото
ЦСКА – «Пари НН» – 1:0. Обляков реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
49 минут назад
Наша Трибуна нуждается в вас – приходите к нам комьюнити-менеджером и сделайте ее лучше!
сегодня, 16:30Вакансия
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»
сегодня, 16:28
Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
сегодня, 16:12
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 16:00Live
Агент Батракова: «Цена от 20 до 30 млн евро вполне соответствует рынку. Могут и 40 млн заплатить, если его захочет какой-то клуб, конкретный тренер»
сегодня, 15:50
Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Крыльев» Костанца: «Не понимаю тех, кто играет в России и не учит русский. Язык очень сложный, но я уже адаптировался, могу спокойно поговорить с тренерами и игроками»
5 минут назад
Сафонов после 1:1 «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки, в этом сезоне. Продолжаем работать как команда»
16 минут назад
ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти за фол на Мусаеве. Фаринья наступил на пятку форварду ЦСКА
18 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
25 минут назад
Слуцкий после 1:0 с «Шэньчжэнем»: «Рад, что команда проявила боевой дух, профессионалам. Благодарен за сегодняшние усилия»
40 минут назадВидео
Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
40 минут назад
Погба травмировал голеностоп. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
46 минут назад
Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
58 минут назад
Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»
сегодня, 16:18
Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
сегодня, 15:25