«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ

Сергей Ташуев заявил, что не удивится победе «Локомотива» над «Зенитом».

Команды тренеров Михаила Галактионова и Сергея Семака завтра сыграют в 14‑м туре Мир РПЛ . Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в 20:15 по московскому времени.

– Какие у вас ожидания от матча «Зенит» – «Локомотив»?

– «Локомотив» сегодня структурирован в игре и очень неудобен для «Зенита». Не удивлюсь, если «Зенит» сыграет в три центральных защитника.

У «Локомотива » переходные фазы высокого уровня. Переключение скоростей, доставка мяча в свободное пространство и реализация этих моментов. «Зениту » придется поломать голову над тем, как сыграть против этого «Локомотива».

Группа атаки у «Зенита» разнообразная. В прошлом туре вообще играли без нападающего. Этот матч будет тренерской дуэлью. Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».