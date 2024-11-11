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Конте о пенальти «Интера»: «ВАР дает судье возможность не выглядеть дерьмово. Это чудесный инструмент, но его нужно использовать честно, иначе рождаются плохие мысли»

Антонио Конте разозлился на ВАР после пенальти в матче «Интер» – «Наполи».

«Интер» получил право на 11-метровый на 72-й минуте матча 12-го тура Серии А (1:1) после падения Дензела Думфриса в борьбе с Андре-Франком Замбо-Ангисса на краю штрафной площади. Хакан Чалханоглу не реализовал попытку – он пробил в штангу.

«ВАР – чудесный инструмент, но его нужно использовать честно, иначе рождаются плохие мысли.

Что это значит, ВАР не может вмешаться, если есть ошибка. Они могут вмешиваться только тогда, когда им это удобно? Такое решение судьи может изменить матч, и ВАР ничего не может с этим поделать?

ВАР либо существует для исправления ошибок, либо его нет. Если есть ошибка, он должен вмешаться. Что это вообще значит? Меня это действительно злит, но это злит всех тренеров, он должен вмешаться, если есть ошибка.

С точки зрения логики, если есть ВАР, он должен использоваться для исправления ошибок или демонстрации судье ситуаций, которых он не видел. Если это явная ошибка, а она была, то почему [арбитру] Маурицио Мариани разрешили так поступить?

Мы так хорошо начинали с ВАР, но теперь все идет не так, они не вмешиваются. Позовите судью, он может даже подтвердить решение, если захочет, но он должен увидеть момент снова. Я бы сказал так в обоих случаях – и в нашу пользу, и в пользу соперника», – сказал главный тренер «Наполи» Конте в эфире DAZN. Эксперт по судейству DAZN Лука Марелли попытался объяснить, что ВАР всегда разрешалось вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки, но Конте не принял этого объяснения.

«Я бы чувствовал себя более комфортно, если бы ВАР всегда мог вмешаться, чтобы исправить судью, не оставляя это на усмотрение судьи, иначе поверьте мне, это начнет создавать плохие мысли. Поверьте мне. Это чудесный инструмент, если его использовать четко и честно.

Я не принимаю вот этого: «Ох, ВАР не может вмешаться». Если честно, это дает судье возможность не выглядеть дерьмово. Они делают ему одолжение, исправляя его ошибки», – сказал итальянец.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoсудьи
logoНаполи
logoАнтонио Конте
Маурицио Мариани
видеоповторы
Лука Марелли
logoДензел Думфрис
logoАндре-Франк Замбо-Ангисса
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