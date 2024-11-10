5 членов жюри не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча», Винисиуса – 3 человека. Один член жюри поставил Лукмана на 1-е место
Стали известны некоторые детали голосования за «Золотой мяч».
Как сообщает L’Equipe, пять членов жюри не включили обладателя «Золотого мяча» Родри в десятку лучших. Винисиуса не включили три члена жюри.
Пять человек поставили на первое место Джуда Беллингема, четыре – Дани Карвахаля, 2 – Тони Крооса. По разу первое место дали Килиану Мбаппе, Эрлингу Холанду, Лаутаро Мартинесу и Адемоле Лукману.
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