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Бобслеистка Сергеева: «Ехать на Олимпиаду в роли каких-то беженцев с новыми корявыми критериями допуска не вижу смысла»

Бобслеистка Надежда Сергеева резко высказалась о нейтральном статусе на ОИ.

Сергеевой 37 лет, она чемпионка Европы 2020 года в двойках, участница трех Олимпийских игр (Сочи-2014, Пхенчхан-2018, Пекин-2022).

«Верится с трудом, что у нас будет возможность выступить на ближайшей Олимпиаде, но на нейтральный статус, который нашим спортсменам предлагали на летних Играх, я не соглашусь точно. Две Олимпиады были у меня под нейтральным флагом: в Южной Корее мы выглядели вообще серой массой, а в Пекине тоже выступали не под флагом страны.

Ехать на Олимпиаду в роли каких-то беженцев с новыми корявыми критериями допуска не вижу смысла. Если мы поедем командой, тогда да. А сейчас допуски отдельных спортсменов выглядят как подачки», – сказала Сергеева.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2026-м в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На летних Играх-2024 в Париже выступали лишь 15 российских спортсменов, получивших допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoПхенчхан-2018
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logoНадежда Сергеева
Надежда Сергеева
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