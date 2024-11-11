«Барса» проиграла впервые с сентября – «Сосьедаду». Было 7 побед подряд
Прервалась 7-матчевая победная серия «Барселоны».
Каталонцы уступили «Реал Сосьедад» (0:1) на выезде в 13-м туре Ла Лиги.
До сегодняшнего матча «Барселона» выиграла 7 матчей подряд во всех турнирах с общим счетом 29:5. Последнее поражение команда Ханса-Дитера Флика потерпела 28 сентября в матче с «Осасуной» (2:4).
«Барселона» остается лидером в таблице Ла Лиги с 33 набранными очками. Отрыв от «Реала» сократился до 6 очков, при этом у мадридцев есть матч в запасе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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