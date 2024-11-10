Несовершеннолетние российские хоккеисты могут уехать в Китай, Казахстан и Беларусь по итогам драфта КХЛ. Раундов будет 7, игроков – 161, у каждого клуба – от 5 до 10 выборов («Матч ТВ»)
«Матч ТВ» сообщает, что рабочая группа КХЛ предложила разрешить командам из других стран набирать несовершеннолетних игроков из российских детско-юношеских школ.
Согласно проекту, изначально клубы лиги будут иметь право выбрать одного хоккеиста в каждом из 7 раундов. Всего будет представлен 161 игрок. Первыми взять новичков смогут команды, которые пропускали Кубок Гагарина в предшествующем сезоне. Порядок будет определен по итогам лотереи.
«Куньлунь» (Китай), «Динамо» Минск (Беларусь) и «Барыс» (Казахстан) тоже получат возможность подписать российских юниоров. Подчеркивается, что «Ред Стар» хоть и базируется в Мытищах, но планирует вернуться в Пекин.
«Хоккеист выходит на драфт КХЛ с 17 лет. Там могут быть представлены игроки, которым не больше 19 лет. Раунды можно продавать или обменивать. Максимум два выбора в каждом раунде может делать команда. Минимальное количество выборов – пять, максимальное – 10.
Каждый клуб получит право предложить контракт (защитить) одному своему игроку, если он провел в системе команды непрерывно восемь лет. Раунд воспитанников будет проводиться перед первым раундом драфта КХЛ», – пишет «Матч ТВ».
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