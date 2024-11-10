ЦСКА победил впервые за 4 матча. У армейцев два гола на этом отрезке – сегодня защитники Дивеев и Круговой забили «Крыльям»

ЦСКА одержал победу впервые за 4 матча.

Сегодня команда Марко Николича обыграла «Крылья Советов » (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ .

До этого были две нулевые ничьи, с «Факелом» в РПЛ и с «Рубином» в Фонбет Кубке России, а также поражение от «Спартака» (0:2) в прошлом туре Премьер-лиги.

Армейцы забили впервые на этом отрезке в сегодняшней игре – голами отметились защитники Игорь Дивеев и Данил Круговой.

После международной паузы ЦСКА предстоит сыграть с «Ростовом». Матч 16-го тура Мир РПЛ пройдет 23 ноября.