Чалханоглу впервые не забил пенальти за «Интер» – было 19 из 19 реализованных попыток. Хавбек попал в штангу в матче с «Наполи»

Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти в матче с «Наполи».

«Интер » получил право пробить 11-метровый на 72-й минуте матча 12-го тура Серии А после падения Дензела Думфриса в борьбе с Андре-Франком Замбо-Ангисса на краю штрафной площади.

Чалханоглу не смог забить с точки, попав в штангу ворот «Наполи ». Отметим, что полузащитник «Интера» не забил пенальти впервые за время выступлений в составе «нерадзурри» – до этого он реализовал все 19 попыток.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).