Чалханоглу впервые не забил пенальти за «Интер» – было 19 из 19 реализованных попыток. Хавбек попал в штангу в матче с «Наполи»
Хакан Чалханоглу не реализовал пенальти в матче с «Наполи».
«Интер» получил право пробить 11-метровый на 72-й минуте матча 12-го тура Серии А после падения Дензела Думфриса в борьбе с Андре-Франком Замбо-Ангисса на краю штрафной площади.
Чалханоглу не смог забить с точки, попав в штангу ворот «Наполи». Отметим, что полузащитник «Интера» не забил пенальти впервые за время выступлений в составе «нерадзурри» – до этого он реализовал все 19 попыток.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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