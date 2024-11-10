Бруну набрал 100 очков в 170 играх АПЛ за «МЮ», затратив на это на матч больше, чем Роналду
Бруну Фернандеш непосредственно поучаствовал в 100 голах «МЮ» за 170 матчей АПЛ.
Португальский полузащитник забил гол и отдал голевой пас на Алехандро Гарначо в матче 11-го тура АПЛ против «Лестера» (3:0), тем самым набрав сотню результативных действий за манкунианцев.
Бруну достиг этой отметки, затратив на один матч АПЛ больше, чем Криштиану Роналду (169 матчей).
В текущем сезоне АПЛ у Фернандеша 2 гола и 3 голевые передачи в 11 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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