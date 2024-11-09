Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» против «Виллы», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 11-го тура.

В субботу «Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Брайтоном », «Ливерпуль » примет «Астон Виллу ».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед » проведет домашний матч с «Лестером», «Челси» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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