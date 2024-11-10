Гол Левандовского «Сосьедаду» отменили после ВАР из-за офсайда у форварда «Барсы»

Гол «Барселоны» в ворота «Реал Сосьедад» отменен из-за офсайда.

Команды встречаются в Сан-Себастьяне в матче 13-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).

На 13-й минуте матча Роберт Левандовски открыл счет в матче, но главный судья матча Гильермо Куадра Фернандес после просмотра видеоповтора отменил гол из-за офсайда.

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»