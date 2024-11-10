Гол Левандовского «Сосьедаду» отменили после ВАР из-за офсайда у форварда «Барсы»
Гол «Барселоны» в ворота «Реал Сосьедад» отменен из-за офсайда.
Команды встречаются в Сан-Себастьяне в матче 13-го тура Ла Лиги (0:0, первый тайм).
На 13-й минуте матча Роберт Левандовски открыл счет в матче, но главный судья матча Гильермо Куадра Фернандес после просмотра видеоповтора отменил гол из-за офсайда.
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости