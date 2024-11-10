Зарплата выбранных в 1-м раунде драфта КХЛ игроков – 1,2 млн рублей, бонус за первый месяц – 1 млн. Контракты – на 3 года минимум («Матч ТВ»)

Стал известен размер компенсации ДЮСШ за выбор их игроков на драфте.

«Матч ТВ» удалось ознакомиться с предложениями рабочей группы КХЛ. Планируется, что в общей сложности на развитие детско‑юношеских спортивных школ клубы лиги будут переводить 376,05 млн рублей.

Если игрок из ДЮСШ будет выбран в первом раунде, она получит 5 млн рублей, во втором – 4 млн, в третьем – 3 млн, в четвертом – 2 млн, в пятом – 1 млн, в шестом – 750 тысяч, в седьмом – 600 тысяч.

Контракт с выбранным на драфте хоккеистом будет рассчитан минимум на три года. Сетка зарплат следующая: первый раунд – 1,2 млн рублей (КХЛ) и 600 тысяч (МХЛ), второй – 1 млн и 550 тысяч, третий – 950 и 500 тысяч, четвертый – 900 и 450 тысяч, пятый – 850 и 400 тысяч, шестой и седьмой – 800 и 350 тысяч.

В контрактах с игроками, выбранными в первом раунде, будет предусмотрено гарантированное повышение зарплаты на 20% и 40%. В первый месяц также будет полагаться бонус в размере 1 млн рублей.

Несовершеннолетние российские хоккеисты могут уехать в Китай, Казахстан и Беларусь по итогам драфта КХЛ. Раундов будет 7, игроков – 161, у каждого клуба – от 5 до 10 выборов («Матч ТВ»)