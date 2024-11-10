«Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора
Томаш Амарал покидает «Спартак».
Красно-белые объявили, что спортивный директор уходит из клуба по соглашению сторон.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении московского клуба.
Ранее Legalbet писал, что спортивный директор по ходу нынешнего сезона сообщил руководству клуба о желании уйти, но его попросили доработать до зимней паузы.
Также, по данным источника, Амаралу предлагали должность советника в «Спартаке», однако специалист ответил отказом.
Португалец был назначен спортивным директором красно-белых в декабре 2023 года. Ранее он работал старшим скаутом в «Бенфике».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Спартака»
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