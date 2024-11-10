«Спартак» объявил об уходе Амарала с поста спортивного директора

Томаш Амарал покидает «Спартак».

Красно-белые объявили, что спортивный директор уходит из клуба по соглашению сторон.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении московского клуба.

Ранее Legalbet писал, что спортивный директор по ходу нынешнего сезона сообщил руководству клуба о желании уйти, но его попросили доработать до зимней паузы.

Также, по данным источника, Амаралу предлагали должность советника в «Спартаке », однако специалист ответил отказом.

Португалец был назначен спортивным директором красно-белых в декабре 2023 года. Ранее он работал старшим скаутом в «Бенфике».