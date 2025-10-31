«Ривер Плейт» увеличивает отступные игрокам после ухода Мастантуоно в «Реал»: «Цель – устранить односторонность. При пункте в 100 млн евро клубы вынуждены вести переговоры»

«Ривер Плейт» увеличивает отступные своих игроков после ухода Франко Мастантуоно.

Летом мадридский «Реал» приобрел 18-летнего полузащитника, выплатив отступные в размере 45 млн евро. Трансфер стал самым дорогим в истории аргентинского чемпионата. Тем не менее, в руководстве «Ривер Плейта» посчитали сумму недостаточной.

Чтобы избежать повторения ситуации, как Мастантуоно, клуб начал прописывать в контрактах игроков отступные в 100 млн евро, усложнив тем самым их уход.

«Мы всегда говорили, что не собираемся его продавать – и мы правда его не продавали: «Реал Мадрид » просто пришел и активировал его отступные. Было бы прекрасно, если бы он остался, но не получилось. Таков футбол.

Когда мы подписывали с ним контракт два года назад, это было отличным достижением. Он входит в топ-3 продаж в истории Латинской Америки... но с 45 миллионами за Мастантуоно мы, можно сказать, продешевили.

Европейский рынок работает в неудобное для нас время: они решают укрепить состав перед началом своих турниров, а нам при этом приходится терять игроков.

Цель заключается в том, чтобы устранить односторонность, когда кто-то хочет расторгнуть контракт. При отступных в 100 миллионов евро они вынуждены прийти и сесть за стол переговоров», – сказал член руководства и кандидат в президенты «Ривер Плейта » Стефано Ди Карло в эфире Radio La Red.