Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»

Властимил Петржела высказался о том, что Марцел Личка может возглавить «Спартак».

Ранее агент экс-тренера «Динамо» и «Оренбурга» сообщил , что обсуждал с красно-белыми вопрос назначения специалиста.

«Подошел ли бы он «Спартаку »? Да, конечно. Личка – очень качественный тренер, у которого уже есть опыт работы в России.

Но здесь есть нюанс. А как бы на это отреагировали болельщики «Динамо »? Я вот не знаю ответа на этот вопрос», – сказал бывший главный тренер «Зенита».