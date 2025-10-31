  • Спортс
  • Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»

Килиану Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за прошлый сезон.

Француз завоевал награду, забив в своем первом сезоне за «Реал» 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.

«Прежде всего, я должен поблагодарить своих партнеров по команде. В этом году у нас невероятная команда.

Командные награды – это самое главное. Играть за «Реал Мадрид» – это мечта», – сказал форвард «сливочных» на церемонии вручения «Золотой бутсы».

Изображение: x.com/MadridXtra

Источник: Marca
