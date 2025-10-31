Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Шэньчжэнь», Спортс’’ покажет матч в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграет с «Шэньчжэнь Пэн Сити» в 29-м туре Суперлиги Китая.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.

После 28 туров Суперлиги «Шанхай» Слуцкого идет третьим в таблице, «Шэньчжэнь» находится на 12-м месте.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая